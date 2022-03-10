Как пишет Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских, которые долгое время работал и выступал в России, сегодня, 10 марта, сделал заявление. Артист записал видеообращение, в котором официально запретил использовать его музыку на территории РФ.

"Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу, чтоб моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине! Я так же изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем Украинским артистам сделать тоже самое!", - заявил Макс Барских.

В комментариях к видео украинцы начали восторгаться решением артиста, его благодарят за гражданскую позицию. "Благодарю за позицию", "Главное оставаться человеком", "Мужской поступок", "Никогда не была вашей фанаткой, но сейчас топ", "Мы с тобой, все будет Украина", "Красавчик. пусть Баскова слушают. Ждём в Германии", - пишут в комментариях.

Напомним, Макс Барских ответил, почему не вернет деньги за отмененные концерты в России: "Они идут на...".

Как сообщала Politeka, Барских новым видео растрогал даже Никитюк и Полякову: "У нас ещё будут мирные дни".

Также Politeka писала, что Макс Барских записал важное обращение к россиянам, вернувшись в Украину: "Россия, очнись!".