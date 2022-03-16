В разговоре с NEWS.ru Данилко заявил, что не считает, что звезды покидают Россию исключительно из-за страха выражать свое мнение о войне с Украиной. Так, певец пояснил, что говорил по телефону с российским шоуменом Максимом Галкиным, которому запретили проводить концерты в РФ. По его словам, Галкин действительно заранее планировал поехать отдохнуть в Израиль с Аллой Пугачевой и их детьми.
Данилко отметил, что тем артистам, которые не поддержали действия российских властей, сейчас попросту нечего делать на родине – с ними отказываются сотрудничать.
«Они боятся. Они боятся, кто-то планировал отпуск. Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьёй уехал в Израиль, и пока особой работы нет...», - рассказал Данилко.
Он также отметил, что существует категория российских артистов, которая сейчас отмалчивается в надежде «переобуться» в будущем.
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«Другие убежали в основном из-за обычного страха. Тем более, если говорить об артистах, это публика достаточно хитро*опая – "и нашим и вашим, давайте вместе спляшем"», - пояснил Данилко.
Напомним, Андрей Данилко хлестко высмеял россиян, Сеть в восторге.
Как сообщала Politeka, Андрей Данилко публично поставил на место нахалку.
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