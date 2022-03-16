Известный украинский певец и шоумен Андрей Данилко объяснил, почему российские знаменитости сейчас массово покидают свою страну.

В разговоре с NEWS.ru Данилко заявил, что не считает, что звезды покидают Россию исключительно из-за страха выражать свое мнение о войне с Украиной. Так, певец пояснил, что говорил по телефону с российским шоуменом Максимом Галкиным, которому запретили проводить концерты в РФ. По его словам, Галкин действительно заранее планировал поехать отдохнуть в Израиль с Аллой Пугачевой и их детьми.

Данилко отметил, что тем артистам, которые не поддержали действия российских властей, сейчас попросту нечего делать на родине – с ними отказываются сотрудничать.

«Они боятся. Они боятся, кто-то планировал отпуск. Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьёй уехал в Израиль, и пока особой работы нет...», - рассказал Данилко.

Он также отметил, что существует категория российских артистов, которая сейчас отмалчивается в надежде «переобуться» в будущем.

«Другие убежали в основном из-за обычного страха. Тем более, если говорить об артистах, это публика достаточно хитро*опая – "и нашим и вашим, давайте вместе спляшем"», - пояснил Данилко.

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