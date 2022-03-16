Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский певец. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решил поделится кадрами из Бердянска, где проходит митинг за Украину.
На кадрах украинцы шли с огромным флагом Украины. Люди скандировали "Бердянск - это Украина", а также "Украина превыше всего".
"Бердянск - это Украина. Историческое видео", - написал Пономарев.
Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Страшный переполох": российские журналисты начали массово увольняться
"Происходит зачистка": бегство колонны оккупантов попало на видео
"Есть разные примеры с историей": Арестович ответил, как быть с Крымом и Донбассом
Компенсации по больничному и декретные пособия: украинцам рассказали, что будет с выплатами
"Спасибо за информационную поддержку Украины", "Вау-вау. Действительно историческое видео. Да, Бердянск, так и дальше. Вместе нас много - нас не преодолеть! Бердянск - Это Украина!!!!".
Напомним, Пономарев наглядно показал, почему Мелитополь остается украинским
А еще Politeka сообщала, что Пономарев рассказал, что для него значит Украина
Также Politeka писала, что Пономарев поделился редким фото с сыном, за которого боролся с бывшей женой