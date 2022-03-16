Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский певец. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решил поделится кадрами из Бердянска, где проходит митинг за Украину.

На кадрах украинцы шли с огромным флагом Украины. Люди скандировали "Бердянск - это Украина", а также "Украина превыше всего".

"Бердянск - это Украина. Историческое видео", - написал Пономарев.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Спасибо за информационную поддержку Украины", "Вау-вау. Действительно историческое видео. Да, Бердянск, так и дальше. Вместе нас много - нас не преодолеть! Бердянск - Это Украина!!!!".

Напомним, Пономарев наглядно показал, почему Мелитополь остается украинским

А еще Politeka сообщала, что Пономарев рассказал, что для него значит Украина

Также Politeka писала, что Пономарев поделился редким фото с сыном, за которого боролся с бывшей женой



