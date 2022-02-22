Известный певец Александр Пономарев решил посвятить стихотворение Украине, которая уже почти 10 лет страдает от российской агрессии, и напомнил об истории.

Александр Пономарев не смог остаться в стороне от ситуации, которая сейчас происходит на Донбассе, передает Politeka.net. Известно, что Кремль признал независимость оккупированных территорий. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский штамп, что нынешние границы Украины созданы благодаря советскому руководству.

Певец написал стихотворение, в котором отметил, что Украина для него единая держава и будет таковой исторически, практически и по-Божьему.

По словам Александра Пономарева, Украина - это не просто территория, а хорошие люди, искренние и преданные.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.

"Будет так🙏💪💙💛", "БУДЕТ ТАК 🌟🇺🇦💙💛🇺🇦🌟", "Украина💙💛 - не территория, Украина - это наша земля!🙌👏❤️", "Почему-то все считали, что мы только холопы. А мы всегда говорили, что мы высшего рода 🔥", "Спасибо за каждое слово! Мы сила, потому что мы вместе!!! 🇺🇦", "Слава Украине! Героям слава! Мы можем победить , потому что мы едины в мыслях, в любви к нашей мамочке-страны, в силе духом. Победа за нами .❤️", - поддержали артиста украинцы.

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