Александр Пономарев сейчас редко рассказывает о личной жизни, передает Politeka.net. В Инстаграм и интервью он чаще всего делится информацией о творчестве, но в этот раз певец решил затронуть личную тему.
Оказывается, 15 февраля сыну певца, от второго брака с Викторией Мартынюк, исполнилось 15 лет. Александр Пономарев опубликовал редкое фото со своим повзрослевшим ребенком.
"Мой Саша родился на Сретенье Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужем и добрым воином Божьим! Многое и Благое Лето ❤️", - написал артист.
В комментариях присоединились к поздравлениям и не только.
"Какой красавец!", - написал один из пользователей Сети.
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Отметим, Александр Пономарев официально женился на тогда еще студентке пятого курса Виктории Мартынюк в 2006 году. Девушка была младше певца на 13 лет. Спустя шесть лет пара рассталась. По словам певца, они развелись после того, как молодая супруга потребовала сделать выбор - или она, или его дочь Женя, которую он воспитывал.
В интервью Зірковому шляху Александр Пономарев рассказал - он судился за право видеть сына чаще, и прошел три инстанции. Теперь у певца есть возможность встречаться с мальчиком хотя бы раз в неделю.
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