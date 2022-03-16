Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - успешная украинская актриса и звезда "Квартал 95". Звезда опубликовала новое видео у себя в Инстаграм, где рассказала, как избавится от непрошенных гостей при помощи коктейлей, в виде уроков.
"Домашнее задание: пригласите друзей на коктейльную вечеринку", - написала Елена под видео.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Спасибо за такой необходимый позитив. Без слов", "Супер, все просто", "Молодец", "Я бы сейчас водочки выпила", "Ахахаха, класс", "Просто и со вкусом", "Леночка, ну огонь!!!!!!А я бы сейчас водку с перцем выпила!! Она такая вкусная ммм и от передозировки можно спасти!!", "Было бы смешно, если бы не было так грустно".
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Напомним, Елена Кравец напомнила украинцам о сильном выступлении "Квартал 95"
А еще Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" со слезами на глазах обратилась к российским КВНщикам
Также Politeka сообщала, что дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец расстроилась накануне своего 19-летия