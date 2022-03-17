Я не знаю сколько нам понадобится времени прийти в себя. Но мы точно придем в себя.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова вместе с мужем Виктором Павликом поддерживают украинцев и сами были крайцне взволнованы после нападения оккупантов на наши украинские земли. Они начали помогать волонтерам и занимались помощью последние несколько дней.

«Эта фотография сделана 23 февраля 2022 года. Мы живем нашу привычную жизнь. Планируем, мечтаем, творим, действуем. А завтра начнётся полномасштабная война. Разрушение, смерть, насилие. Я не могу в это поверить до сих пор.

Я не знаю сколько нам понадобится времени прийти в себя. Но мы точно придем в себя. Мы посмотрим на все это другими глазами. Мы будем жить уже в другой стране. В еще более успешной, независимой, осознанной стране.

Мы станем и уже стали более осознанными с тотальной переоценкой ценностей. Мы все это переживем. И подобные глобальные изменения не пройдут бесследно. Все обязательно будет гораздо лучше, чем было 🙏🏻🇺🇦❤️» - пишет Репяхова.

Также Катерина, супруга певца Виктора Павлика, решила показать несколько памятных и теплых кадров из их жизни. Фото были сделаны в разное время, но артист часто выступал в разных городах, в том числе и на территориях до оккупации.

Катерина показала, какой была их жизнь до нападения оккупантов, как они колесили по стране, давали концерты, как Виктор Павлик общался с фанатами и старался поддержать аудиторию.

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