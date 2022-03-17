Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный ресторатор и звезда шоу "Мастер Шеф". Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где поделился новым фото, подшутив на актуальную тему.
"Что будем готовить?)
*немного юмора для оптимизма
Рецепт пишите в комментарии
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*фото сделано в мирное время", - написал Эктор.
Фанаты начали активно комментировать публикацию:
"Котлету по-киевски", "Главное не отравиться", "Этот точно не виновен. Отпускай", "Яйца пашот, пожалуйста", "Сделаем борщ с его мясом", "Эктор, Вы – огонь, надеюсь, петух, не обиделся, что Вы его с оккупантом сравнили", "Рецепт писать долго,но это очень вкусно. Курица лявянги. Талышское блюдо. Это,ну очень вкусно)".
Напомним, Эктор Хименес-Браво признался украинцам, где он сейчас
Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво наконец смог увидеться со своими любимицами
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как помогает украинцам со своей командой