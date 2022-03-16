Даша решила поддержать своих поклонников своими способами и отвлечь их от происходящего.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова осталась в Киеве в тот момент, когда оккупанты вторглись на наши земли. Она не стала сбегать или прятаться, в первые дни она просто находилась дома.

Спустя все это время, Даша решила немного поддержать себя и близких, чтобы отвлечься от постоянного страха и новостей о разрушенных домах. Она решила провести ранее отмененный спортивный марафон, который собиралась провести сама.

«Всем привет мои дорогие, мои первые разговорные сторис. Так непривычно говорить что-то. Сейчас хочу сказать, что не отменяю свой марафон по многочисленным просьбам, чтоб вы могли отвлечься. Я рада, что адекватных людей больше. А те, кто имеют что-то против, идут за русским кораблем», - высказалась Даша.

Как можно заметить, Ульянова старается рассказать, что происходит в стране после нападения оккупантов.

«Шел какой-то там день войны, результат налицо. Я знаю, что вы устали, я знаю, что вы почти не спите.

Но мы должны бороться… со своими страхами, с паникой, с недопониманием. Как быть дальше. Мы должны выстоять как физически, так и психологически. Обнимаю вас и желаю спокойной ночи» - пишет Ульянова.

Напомним, Даша Астафьева, которая осталась в Киеве, эмоционально обратилась к украинцам: "Даже не сомневайтесь".

Как сообщала Politeka, У Олега Винника появился "конкурент", Приходько подколола: "Крадет его "волчиц".

Также Politeka писала, что Пономарев и Влад Яма потроллили требования России к Украине: "Я привезу!".