Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, звезда "Холостяка", "Холостячки" и "Україна має талант". У знаменитости есть жена Кристина и трое сыновей. Также Решетник активно ведет страничку в Инстаграм, где поделился фото и рассказал, где находится.
На снимке Григория снимали со спины, пока он куда-то шел.
"Этот ужас забыть невозможно, эти дни рубцами отчеканены в сердцах навсегда", - написал Решетник.
"Я и моя семья в Украине, помогаем и боремся! Верим в Украину и наших людей", - добавил звезда в комментарии.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
В Беларуси активизировалось передвижение военной техники: видео
«Бросают свою технику и уходят в лес»: в Пентагоне раскрыли, что может окончательно добить оккупантов
Сколько солдат РФ уже никогда не вернутся домой: Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях врага
В Украине потеплеет до 12 градусов: куда придет настоящая весна
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Дома. Верю и надеюсь что совсем скоро все закончится! Украина победит", "Я и моя семья в Украине. Мы верим в нашу победу и молимся Богу", "Мы дома, в школе готовим для теробороны".
Напомним, ведущий "Україна має талант" Решетник написал стих, который может стать пророческим
Также Politeka писала, что ведущий "Україна має талант" Решетник сказал, как назовет своего четвертого сына
А еще Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник зарядил украинцев оптимизмом, как избавиться от паники