Телеведущий Григорий Решетник, ведущий "Холостячки", опубликовал новое фото и признался, где сейчас находится.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, звезда "Холостяка", "Холостячки" и "Україна має талант". У знаменитости есть жена Кристина и трое сыновей. Также Решетник активно ведет страничку в Инстаграм, где поделился фото и рассказал, где находится.

На снимке Григория снимали со спины, пока он куда-то шел.

"Этот ужас забыть невозможно, эти дни рубцами отчеканены в сердцах навсегда", - написал Решетник.

"Я и моя семья в Украине, помогаем и боремся! Верим в Украину и наших людей", - добавил звезда в комментарии.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Дома. Верю и надеюсь что совсем скоро все закончится! Украина победит", "Я и моя семья в Украине. Мы верим в нашу победу и молимся Богу", "Мы дома, в школе готовим для теробороны".

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