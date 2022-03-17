Певец Александр Пономарев показал, как украинцев поддерживают в мире, поделившись с фанатами новыми кадрами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский певец. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделился с украинцами видео, на котором показал, как украинцев поддерживают в мире.

"Алматы, Казахстан! Спасибо! Слава Украине!", - написал Пономарев.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Вау. Спасибо Казахстану, что поднялся за Украину", "Саша, спасибо тебя за такие вести", "Правительство Казахстана отправило 2 самолета с гуманитарной помощью. А народ Казахстана собрал еще 7 самолетов", "Уверен. Был бы жив Виктор Цой-был бы за Украину! Спасибо Казахстану!", "Спасибо дорогие, в такие моменты понимаешь, кто есть кто молодцы".

Напомним, Пономарев высмеял нелепость российских силовиков на митингах

А еще Politeka сообщала, что Пономарев наглядно показал, почему Мелитополь остается украинским

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