Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский певец. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделился с украинцами видео, на котором показал, как украинцев поддерживают в мире.
"Алматы, Казахстан! Спасибо! Слава Украине!", - написал Пономарев.
Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
"Вау. Спасибо Казахстану, что поднялся за Украину", "Саша, спасибо тебя за такие вести", "Правительство Казахстана отправило 2 самолета с гуманитарной помощью. А народ Казахстана собрал еще 7 самолетов", "Уверен. Был бы жив Виктор Цой-был бы за Украину! Спасибо Казахстану!", "Спасибо дорогие, в такие моменты понимаешь, кто есть кто молодцы".
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
ПВО отработала несколько воздушных целей над Днепропетровщиной, подробности: "Шандарахнуло хорошенько!"
Огонь и столб дыма: экс-муж Ани Лорак показал, что осталось от его дома в Киеве
Войска оккупанта серьезно "забуксовали" из-за атаки ВСУ: в разведке Британии поделились данными
"Кремлевские крысы уже дрожат": глава Минобороны Резников сообщил о переломе ситуации
Напомним, Пономарев высмеял нелепость российских силовиков на митингах
А еще Politeka сообщала, что Пономарев наглядно показал, почему Мелитополь остается украинским
Также Politeka писала, что Пономарев и Влад Яма потроллили требования России к Украине