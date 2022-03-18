Как пишет Politeka.net, украинская ведущая Леся Никитюк показала кадры прощания с героем, который отдал свою жизнь за Украину.
«Сегодня прощаемся с Героем! Который отдал свою жизнь, он защищал свою семью, защищал нашу страну, защищал всех нас! Он никогда не заведет своего маленького сына в садик и в школу… сегодня мы обнимаем его молитвой! Вечная память! Слава Украине! Героям Слава!» - написала Никитюк.
Также телеведущая показала фото защитника, который погиб совсем молодым.
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