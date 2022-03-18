Он защищал всех нас!

Как пишет Politeka.net, украинская ведущая Леся Никитюк показала кадры прощания с героем, который отдал свою жизнь за Украину.

«Сегодня прощаемся с Героем! Который отдал свою жизнь, он защищал свою семью, защищал нашу страну, защищал всех нас! Он никогда не заведет своего маленького сына в садик и в школу… сегодня мы обнимаем его молитвой! Вечная память! Слава Украине! Героям Слава!» - написала Никитюк.

Также телеведущая показала фото защитника, который погиб совсем молодым.

Напомним, Никитюк показала тяжелые кадры с разрухой в Мариуполе, молит о помощи: "Спасите мирных жителей!"

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк впечатлил снимком с собратьями Лесю Никитюк: "Добрый вечер, мы из Украины!"

Также Politeka писала, что Никитюк обратилась к хакерам с идеей новшества для россиян: "Пускай почувствуют то, что и мы"