Дмитрий Монатик обратился к своим слушателям в мире, которые ждали его выступления в ближайшем будущем.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - успешный украинский артист. Звезда активно также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз обратился к своим фанатам из разных стран.

"Сегодня обращаюсь к почитателям нашего творчества. Я уверен, вы всё знаете и меня поймете. В Украине полномасштабная война. Гибнут наши люди, дети, разрушаются наши города. Все концертные шоу MONATIK, запланированные ранее (Прибалтика, Турция, Казахстан, Египет) переносятся до прекращения преступных военных действий русской власти на территории суверенной Украины. Верим, что совсем скоро мы увидимся в мирное время!", - написал звезда.

Фанаты посмотрели пост более 133 тысяч раз и написали комментарии:

"Человечище", "Слава Украине", "Кыргызстан желает вам мирного неба над головой", "Господь сохрани нашу Украину", "Дима, до встречи в самое мирное время! Пусть скорее весь этот ужас закончится".

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