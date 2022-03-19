Как пишет Politeka.net, знаменитый украинский певец Дмитрий Монатик рассказал о своих планах на будущее и концертах в Украине. Сейчас в стране военное положение и певец решил рассказать, какие у него планы на будущее.

«Уверен, вы всё знаете и меня поймете. В Украине полномасштабная война. Гибнут наши люди, дети, разрушаются наши города. Все концертные шоу MONATIK, запланированные ранее (Прибалтика, Турция, Казахстан, Египет) переносятся до прекращения преступных военных действий русской власти на территории суверенной Украины.

Верим, что совсем скоро мы увидимся в мирное время! Информацию по билетам вы можете уточнить по месту приобретения. Все возможные благотворительные выступления, направленные на сбор средств для ЗСУ и приобретение гуманитарной помощи для граждан нашей страны, будут дополнительно анонсированы на официальных источниках. Все буде Україна!!! #stopwarinukraine 🇺🇦❤️🌍» - высказался Монатик.

Ранее певец обратился к жителям России и Беларуси, чтобы те услышали правду. Монатик рассказал, что украинцы вынуждены были оставить свои дома, квартиры, имущество и все, что у них есть, чтобы спасти себя и обезопасить семьи.

"Это не спасение, это война. Весь мир кричит о том, что русская власть пересекла территорию Украины, пересекла границы и с огнем, взрывами, пулями разрывают ее на части. Это не спасение. Это настоящее уничтожение. Час украинца длится, как день, а день – как год. Это так больно", – добавил Дмитрий Монатик.

Напомним, российские актеры из "Дизель шоу" отреагировали на атаку армии РФ.

Как сообщала Politeka, Пол Маккартни поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Также Politeka писала, Роберт Де Ниро поддержал Украину и выступил с призывом.