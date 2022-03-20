Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский певец. У звезды есть есть сын Александр и дочь Евгения. Сегодня, 20 марта, девушке исполнилось 23 года и артист решил поздравить дочь, опубликовав с ней совместное фото в своем блоге.

На фото Александр позировал рядом с дочерью, делая селфи. Также звезда добавил еще пару фото, на которых был с Евгенией возле мотоцикла и рояля.

"Сегодня День рождения у моей дочери Евгении! Пусть Господь хранит тебя, Доченька! Да будет мирное небо! Люблю тебя ! Многое и Благая Лито!", - написал звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мирное небо над ее головой. Навсегда!", "С именинницей! Здоровье и мирное небо!", "Желаю мира, счастья и здоровья", "Искренние поздравления и лучшие пожелания имениннице!", "Приветствую, да Господь дарует счастливую судьбу в мирной и независимой Украине", "C Днем рождения. Мирное небо. Счастье и здоровье", "C Днем рождения !Пусть Господь дарит ее здоровье, радость, любовь и Мирное небо!", "Выросла настоящей красоткой".

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