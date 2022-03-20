Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица и продюсер. Звезда поделилась новыми кадрами в Инстаграм, на которых помолилась за украинцев.
"Молимся о тех, кто должен выстоять.
Молимся о всех погибших
Молимся об Украине!", - написала Наталья под трогательными кадрами.
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Фанаты посмотрели видео почти 100 тысяч раз и написали комментарии:
"Божечка, сохрани наших Воинов и Украину!!!", "Боже Великий, спаси, Украину! Дай сил выстоять нашим Защитникам! Вечная память погибшим...", "Аминь", "Очень душевно", "Боже, сохрани весь украинский народ", "Господи дай нам всем силы,терпения!!!Бери наш народ!!!И скорейшего нам Мира и спокойствия!!", "Все будет Украина, молимся".
Напомним, Могилевская показала, как прихорошилась перед новым "концертом" в метро
Также Politeka сообщала, что Могилевская поделилась мудростью, как пережить трудное время
А еще Politeka писала, что Наталья Могилевская перед концертом сделала важное предупреждение