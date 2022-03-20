Певица Наталья Могилевская помолилась за украинцев, поделившись трепетными кадрами у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица и продюсер. Звезда поделилась новыми кадрами в Инстаграм, на которых помолилась за украинцев.

"Молимся о тех, кто должен выстоять.

Молимся о всех погибших

Молимся об Украине!", - написала Наталья под трогательными кадрами.

Фанаты посмотрели видео почти 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Божечка, сохрани наших Воинов и Украину!!!", "Боже Великий, спаси, Украину! Дай сил выстоять нашим Защитникам! Вечная память погибшим...", "Аминь", "Очень душевно", "Боже, сохрани весь украинский народ", "Господи дай нам всем силы,терпения!!!Бери наш народ!!!И скорейшего нам Мира и спокойствия!!", "Все будет Украина, молимся".

Напомним, Могилевская показала, как прихорошилась перед новым "концертом" в метро

Также Politeka сообщала, что Могилевская поделилась мудростью, как пережить трудное время

А еще Politeka писала, что Наталья Могилевская перед концертом сделала важное предупреждение