Мишина решила высказаться о том, каким бывает ее тревожное утро.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", победила в одном из сезонов украинского танцевального шоу и за прошлый год снялась во многих новых фильмах и сериалах. Однако в этом году, как и другие украинцы, артистка осталась без работы.

Сейчас из Киева Мишиной пришлось выехать с маленьким сыном на Западную Украину. В этот раз артистка решила высказаться о ситуации и своей жизни сейчас:

«Каждый день, открывая глаза, я первым делом беру в руки телефон и про себя молю увидеть хорошие новости:

Еще одна ночь прошла спокойно, еще многих удалось эвакуировать с горячих точек; ни один ребенок не погиб, Путина свергли; Россию стерли с лица земли к чертовой матери… А еще я перестала надеяться на то, что люди в России смогут что-то сделать. Они никогда и ничего не смогут. Там страха больше собственного веса.

Прикиньте, какая иллюзия: власть сильнее народа. Многочисленного народа в сотни раз превышающего власть» - пишет Мишина.

Ранее Мишина показала, как проходят ее вечера.

"Привет, украинцы, берегите себя! Слава Украине" - говорит маленький сын Ксении Мишиной. Она поддержала ребенка и также показала, как они отдыхают вечером.

После артистка призвала быть лояльнее к животным, которые очень сильно нуждаются в помощи и поддержке, их нельзя бросать, особенно в такое время: "Они все знают и чувствуют, берегите своих маленьких друзей".

Напомним, Мишина показала, какими сообщениями ее "преследуют" экс-поклонники

Также Politeka сообщала, что Ксения Мишина впервые рассказала об отношениях с известным актером

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина показала, как развлекается сын, пока ее нет дома