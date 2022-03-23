Анатолий Евдокименко впервые объявился в соцсети после того, как был задержан пограничниками.

Внук знаменитой певицы Софии Ротару впервые вышел на связь в соцсети после того, как его с отцом задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины.

Отметим, украинцев, среди которых можно узнать сына и внука Софии Ротару – Руслана и Анатолия Евдокименко, пограничники задержали 7 марта на границе с Молдовой.

Выяснилось, что восемь граждан Украины призывного возраста (согласно закону, во время войны им запрещено выезжать из страны) пытались скрыться на надувной лодке. В этом им помогал гражданин Молдовы, взявший за свои услуги с каждого по 200 долларов.

В семье певицы инцидент никак не комментировали.

Сегодня, 23 марта, внук Ротару Анатолий Евдокименко опубликовал черно-белое фото в Сторис. Он позировал в стильном наряде.

«28», - лаконично подписал кадр внук Софии Ротару.

Сегодня ему как раз исполнилось 28 лет.

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