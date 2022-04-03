Россияне, которые еще недавно пели оды певцу, принялись резко его критиковать, а украинцы сразу же поддержали артиста за его мужественную позицию.

Сегодня, третьего апреля, стало известно, что Макс Барских вступил в ряды ВСУ. Ему предстоит пройти двухнедельное обучение, а затем он отправится защищать Украину от российских оккупантов.

«Друзья, всем привет. С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас... Время меняется», – сказал артист.

Как известно, Барских вернулся в странцу перед войной, запретил использовать свою музыку в стране-агрессоре, а также отказался возвращать россиянам деньги за его сорванные концерты.

Отметим, россияне, которые еще недавно пели оды певцу, принялись резко его критиковать. Сам артист за несколько дней до этого попросил быть терпимее и не поддаваться на провокации, не писать резкое в комментариях и идти вперед.

В Ирпене вводят дополнительные меры по защите правопорядка, город закроют на выезд и будут проверять все выезжающие машины. Эти меры приняты, чтобы избежать фактов мародёрства.

"С полицией вместе будет патрулирование максимальное и усиленное. Город полностью закрыт на выезд, досматриваются все машины без исключения – будь-то полицейские, или Маркушин, или любой терробороновец, или пожарник. Досматриваются все на 100% машины", - рассказал мужчина в ролике.

Напомним, На Харьковщине оккупанты пытаются запугать жителей, обстреливают с минометов и артиллерии: "Боевой авиации не наблюдаем, но...".

Как сообщала Politeka, Арестович назвал сроки исхода войны: "Будет решен в течение 2-3 недель".

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