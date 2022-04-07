История поиска маленького Саши Яхно, фото которого облетели все соцсети и многие издания, закончилось трагедией.

Мальчика нашли погибшим. По словам телеведущей Кати Осадчей, в течение месяца, с тех пор как ребенок исчез, они видели в каждом найденном мальчике Сашу.

«Искали. Верили. Эта ужасная история об эвакуации лодкой из ада… Малыш, этот мир не заслужил тебя. Саша, я верю, что тебе на небе радостно. Не забудем, не простим тварям ни одной жизни. Россияне коллективно виноваты в каждой смерти», - написала Осадчая на своей странице в Instagram, попросив также не беспокоить маму мальчика.

«Ей тяжело даже от слов сострадания», - пояснила телеведущая, у которой трое детей.

Саша Яхно погиб 10 марта при эвакуации из населенного пункта Сухолучье Вышгородского района. Лодка, в которой находился ребенок, попала под обстрел и перевернулась. Также погибла бабушка ребенка.

Тело мальчика нашли спустя почти месяц.

Напомним, количество украинских детей, ставших жертвами войны, которую развязала Россия, растет с каждым днем. Согласно официальным данным, по меньшей мере 167 украинских детей погибли, 297 получили ранения.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Напомним, в Сеть слили кадры с места крушения российского истребителя, парашют у пилота даже не раскрылся.

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