Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец призналась, знала ли о полномасштабном вторжении России заранее. Об этом она рассказала в интервью "Звездному пути".

"Соседи, если видели меня в лифте, говорили: "О, мы вас видим. Значит, все будет хорошо". Я очень искренне верила, что это бряцало оружием, что это все невозможно. Это невозможно осознать, невозможно принять, невозможно предположить. Ну как? Да ну нет. Ну что угодно. Мы не знали. Действительно мы не знали", - поделилась актриса Студии" Квартал 95 " Елена Кравец.

Кравец рассказала, что накануне вторжения, 23 февраля, она вернулась домой поздно, на следующий день она планировала празднование дня рождения старшей дочери.

"Я приехала такая уставшая, что честно, завалилась спать. И в 5 утра меня взорвало с постели от очень громкого взрыва. Ты в этот момент понимаешь, что это не салют. Ну что это все, это оно. Дальше как в тумане. Паника, собирание вещей хаотично. Очень сосредоточенный человек. Он был очень сосредоточен. Говорил, что делать: одевай детей, выходим, ждите меня, возьми это. Окна закрой. Он был очень системный, я была разобрана. Потом мы заехали за дочкой. Такой день рождения у нее был", - сказала Кравец.

Напомним, звезда "Квартала 95" вступил в Нацгвардии: "Хочется быть максимально полезным"

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" рассказала, как эффективно избавится от непрошеных гостей: "Домашнее задание..."

Также Politeka писала, что Елена Кравец напомнила украинцам о сильном выступлении "Квартал 95": "сегодня эти слова звучат как пророчество"