Як пише Politeka.net, Олена Кравець-успішна українська актриса і зірка "Квартал 95". Зірка опублікувала нове відео у себе в Instagram, де розповіла, як позбавиться від непрошених гостей за допомогою коктейлів, у вигляді уроків.

"Домашнє завдання: запросіть друзів на коктейльну вечірку", - написала Олена під відео.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Спасибі за такий необхідний позитив. Без слів", "Супер, все просто", "молодець", "я б зараз горілочки випила"," Ахахаха, клас"," Просто і зі смаком", " Оленка, ну вогонь!!!!!!А я б зараз горілку з перцем випила!! Вона така смачна ммм і від передозування можна врятувати!!", "Було б смішно, якби не було так сумно".

Нагадаємо, Олена Кравець нагадала українцям про сильний виступ "Квартал 95"

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