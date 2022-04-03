Росіяни, які ще недавно співали оди співакові, почали різко його критикувати, а українці відразу ж підтримали артиста за його мужню позицію.

Сьогодні, третього квітня, стало відомо, що Макс Барських вступив до лав ЗСУ. Йому належить пройти двотижневе навчання, а потім він відправиться захищати Україну від російських окупантів.

"Друзі, всім привіт. З завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому в моїх руках був тільки мікрофон, але зараз... Час змінюється", - сказав артист.

Як відомо, Барських повернувся в странцу перед війною, заборонив використовувати свою музику в країні-агресорі, а також відмовився повертати росіянам гроші за його зірвані концерти.

Зазначимо, росіяни, які ще недавно співали оди співакові, почали різко його критикувати. Сам артист за кілька днів до цього попросив бути терпимішим і не піддаватися на провокації, не писати різке в коментарях і йти вперед.

В Ірпені вводять додаткові заходи щодо захисту правопорядку, місто закриють на виїзд і перевірятимуть всі виїжджаючі машини. Ці заходи вжиті, щоб уникнути фактів мародерства.

"З поліцією разом буде патрулювання максимальне і посилене. Місто повністю закрите на виїзд, оглядаються всі машини без винятку – будь-то поліцейські, або Маркушин, або будь терробороновец, або пожежник. Оглядаються всі на 100% машини", - розповів чоловік у ролику.

Нагадавши, На Харківщині окупанти намагаються залякати жителів, обстрілюють з мінометів і артилерії: "бойової авіації не спостерігаємо, але...".

Як повідомляла Politeka, Арестович назвав терміни результату війни:"буде вирішено протягом 2-3 тижнів".

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