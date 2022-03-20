Макс розповів про те, чому зараз важливо тримати емоції під контролем і не піддаватися агресії.

Як повідомляє Politeka.net, артист записав нове відеозвернення до своїх колег і бризким і закликав заспокоїтися, не реагувати на критику і бути впевненими в собі, адже перемога українців обов'язково трапиться.

Причому росіяни, які ще недавно співали оди співакові, почали різко його критикувати. Сам артист попросив бути терпимішим і не піддаватися на провокації, не писати різке в коментарях і йти вперед.

"Люблю вас, українці!» - пише Барських під своїм зверненням.

У мережі почали сваритися з приводу позиції українського артиста:

"Дякую за такі слова; 💪 💙 💛 ці випробування зроблять кожного з нас сильнішим!; Полюбила ще більше 👏; ти просто кращий співак і людина!!!!; Бережи Вас Боже!; Ми тебе любимо❤️🇺 🇦; макс, який ти глибокий. Добро переможе!; Ваші пісні забороняють в РФ, і думають, що роблять гірше Вам))) це так смішно); на своїй мові не говориш? Українець; і говори не російською, а українською; дуже рада що ти Макс усвідомив, що свій гнів не треба вихлюпувати на всіх. попереду, головне бережіть себе і рідних🤍 🌍».

У попередньому відео Барських вирішив звернутися до деяких російських виконавців.

"Тіматі, не розумію, як ти знайшов час, щоб звільнити свій рот і пред'явити до мене якісь висловлювання, коли ти бачиш, як громадяни Російської Федерації, солдати, вбивають українських людей, дітей, трощать міста… Краще сиди мовчки і йди Рятуй свою напівбанкрутну компанію», - порадив Макс.

Нагадавши, Макс Барських захопив українців заявою про свою музику в Росії.

Як повідомляла Politeka, Барських іронічно висміяв натовп своїх хейтеров.

Також Politeka писала, що Злату Огневич до глибини душі вразив вчинок Макса Барських.