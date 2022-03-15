Як повідомляє Politeka.net, артист записав нове відеозвернення до своїх колег з Росії.

Раніше Барських викликав бурю обурення в Росії, заборонивши використовувати свою музику в країні-агресорі, а також відмовившись повертати росіянам гроші за його зірвані концерти. Із засудженням його позиції виступив, зокрема, російських репер Тіматі.

У новому відео Барських вирішив звернутися до деяких російських виконавців.

"Тіматі, не розумію, як ти знайшов час, щоб звільнити свій рот і пред'явити до мене якісь висловлювання, коли ти бачиш, як громадяни Російської Федерації, солдати, вбивають українських людей, дітей, трощать міста...краще сиди мовчки і йди Рятуй свою напівбанкрутну компанію", - порадив Макс.

Він також звернувся до російської співачки Слави, Ольги Бузової та Яни Рудковської. Співак також звернув увагу на те, що багато відомих росіян зараз залишають свою країну, яка опинилася під жорсткими санкціями.

"Як так? Ви ж патріоти всі? Куди ж ви? Я хочу подякувати кожному російському артисту, який виступив на підтримку України. А всі мовчазні...удачі вам і успіхів", - завершив свою промову Барських.

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