Известный украинский исполнитель Александр Пономарев, который недавно вместе с Дзидзьо и другими артистами представили зажигательную патриотическую песню, показал в своем Instagram забавный кадр. На снимке можно увидеть фасад то ли магазина, то ли кафе в российской Твери, на вывеске которого есть запретные знаки.

Оказалось, что российский общепит решил запретить вход для украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Похоже, россияне на полном серьезе верят, что у глав государств была идея посетить их забегаловку.

"Утреннее, к кофе! Байдену и Зеленскому запрещен вход в магазин в Твери – контрсанкции в действии", - шутливо подписал кадр Пономарев. Украинцы в комментариях тут же принялись остроумно обсуждать такую "серьезную" меру.

"Даже сложно представить, как они это переживут", "А где же им теперь кофе пить? Они же всю жизнь о Твери мечтали", "Совсем умом тронулись. Что Байдену делать в их болоте?", "Дебилам нет покоя", "Суровая санкция", "Парни, наверное, сидят и тихонько плачут в уголке", - пишут в комментариях.

Напомним, Ирина Федишин "разнесла" Повалий: "Она против своего народа".

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