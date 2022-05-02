Известный российский певец записал видеообращение, в котором высказался о ситуации в своей стране.

На днях одна из самых скандальных российских пропагандисток Маргарита Симоньян в эфире одного из телеканалов в привычной для себя хамской манере набросилась на Максима Галкина, который поддержал Украину. Среди прочего путинская «журналистка» обвинила шоумена в нетрадиционной ориентации.

Киркоров, который до этого не выступал против принятой в россии «политики партии», неожиданно жестко ответил Симоньян.

«Как ты смеешь публично унижать людей? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я не уверен, что не найдутся люди, которые не захотят выкинуть на публичный суд твое белье», - произносит на видео певец.

Он также заявил, что сейчас в россии идет «охота на ведьм с альтернативной точкой зрения». Киркоров заметил, что уровень агрессии внутри российского общества достиг пугающих значений, в стране идет травля несогласных.

«Вы, охотники на ведьм, лишь только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди обязаны сейчас объединять людей, а вы начинаете гнобить. Такими методами вы становитесь похожими на тех, с кем боретесь», - заявил Киркоров.

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