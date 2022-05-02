Украинский продюсер Елена Мозговая прокомментировала скандал между певицами Оксаной Булозир и Ольгой Поляковой. Комментарий по этому поводу Мозговая оставила на своей странице в Фейсбук.

Продюсер отметила, что поклонники просили ее прокомментировать ситуацию. Мозговая отреагировала довольно лаконично.

"Очень просили какую-то рефлексию на тему.. ну вот такое: Одна, так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая «а я просто украинка, Украиночка", - написала она.

Пользователям Сети комментарий Елены Мозговой показался очень метким.

«Вы как всегда очень метко», «Образно», «Ваша правда», «100%», «Как замечательно метко сказано и все понятно», «100% коротко и ясно», «Умничка! Врезала, как отрубила», «Это про полякову? Вот я тоже не знакома с ее творчеством. Единственное, что знаю, - в кокошниках она всегда на сцене. Этого достаточно, чтобы ею не интересоваться», «Коротко и метко ! В отличие дама в кокошнике , которая уже всех задолбала рассказами по свой русскоязычный репертуар до войны, Оксана Билозир всегда имела украиноязычный», - пишут в комментариях.

Напомним, на минувшей неделе Оксана Билозир обвинила Олю Полякову, Тоня Матвиенко и Ольгу Полежаку в том, что они перепели ее композиции и даже пригрозила судебными исками.

В ответ на это Полякова отметила, что Билозир не имеет никакого отношения к мелодии "Колыбельной" Мирослава Скорика, которую она использовала, а также обвинила народную артистку в пиаре.

На этом публичная перепалка не закончилась. Билозир упрекнула оппонентке в том, что она выступает в сценических образах с русским кокошником, вспомнила ее дружбу с Киркоровым и то, что Полякова выехала во Францию.

Напомним, Полякова не стала церемониться с кумой Порошенко после ее угроз.

Как сообщала Politeka, продюсер Мозгова резко обратилась к украинцам, которые уехали

Также Politeka писала, что Оля Полякова ответила на выпады по поводу своего статуса беженки.