Як пише Politeka.net, знаменитість висловилася на тему свого біженства в інтерв'ю славі Дьоміну. Після початку війни Полякова зі своїми дочками виїхала до Франції, де і знаходиться зараз. При цьому співачка активно привертає увагу міжнародної спільноти до війни в Україні своїми благодійними виступами та публічними виступами.

Однак, Полякова зізнається, що зіткнулася із засудженням своєї ситуації з боку інших людей. За її словами, деякі сміються над тим, що вона стала біженкою.

Оля Полякова

"Ви знаєте, а війна вона не вибирає, кого вбивати і кого виганяти зі своєї землі – зірку або вчительку. Ми всі рівні", - підкреслила знаменитість.

Вона розповіла, що коли прийшла оформляти документи у Франції, зустріла українських дівчат, які впізнали її і сильно здивувалися тому, що вона опинилася в тій же ситуації, що і вони.

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"Я кажу, що дівчатка, війна нас всіх зрівняла. Ось і все. Ми зараз просто українці, які хочуть миру", - розповіла Полякова.

Нагадаємо, Полякова не стала церемонитися з кумою Порошенка після її погроз.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна вражена історіями українок про життя в окупації.

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