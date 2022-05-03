Андрей Данилко обратил внимание на психологическое состояние российского режиссера Никиты Михалкова, отличившегося рядом скандальных заявлений, в частности о биологическом оружии, которое Украина якобы может забросить в рф с помощью перелетных птиц. В интервью Politeka Online украинский артист назвал несколько факторов, которые могут свидетельствовать об отклонениях режиссера.
«Он сошел с ума. Он просто сошел с ума и уже давно. Есть такое понятие, как возрастные изменения. Вот что-то там. Вы даже на этот взгляд его посмотрите. момент его шуток, которые он повторяет каждый раз, эта интонация», - сказал артист.
При этом Данилко отметил, что в детстве восхищался Михалковым, как актером и считал его раньше очень талантливым, но потом произошел перелом.
«Михалков - сумасшедший. И мне кажется, я уже где-то говорил об этом, вы знаете, вот он мразь. Вот мразь, правда. И он, самое интересное, что он знает, что он мразь», - сказал артист.
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Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.
Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.