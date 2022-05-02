Співачка Злата Огневич," Холостячка "і переможниця шоу" Маска", знову заговорила про свого переслідувача.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич-успішна українська співачка, переможниця "Маски" і "Холостячка" другого сезону. Відомо, що артистку переслідував чоловік ще в січні поточного року. Тоді зірка звернулася до мера Києва Віталія Кличка і президента Володимира Зеленського. Як виявилося, чоловік і зараз переслідує співачку. Про це Злата повідомила в нових сторіс в Instagram.

"Ви мене запитували про переслідувача. Він продовжує робити свою справу. Чекаю можливості продовжити справу, яка чекає на судове рішення. Наступна сторіс - один зі скрінів його повідомлень мені і його обличчя. Він зараз працює в таксі "Болт", - написала Огневич.

Після цього Злата звернулася до керівництва "Болт", щоб ті звільнили водія, адже він небезпечний для пасажирів.

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