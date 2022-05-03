Американська співачка Леді Гага опублікувала кілька фото з голлівудським актором Томом Крузом, якому всього через кілька місяців виповниться 60 років.

На одному з кадрів, що з'явилися в Instagram, Гага ніжно цілує Круза в щоку, на іншому – із задоволенням приймає поцілунок вже від нього.

У підписі до кадрів Гага подякувала Крузу за те, що він був присутній на її шоу минулої ночі.

"Я люблю тебе, мій друг", - зізналася Гага.

У коментарях до посту багато відзначили, що Круз, незважаючи на вік, відмінно виглядає. Втім, знайшлися і ті, хто вважав за краще попередити Гагу: «Королева, тримайся від нього подалі, будь ласка», «Ні, король саєнтології не друг», «Він саєнтолог».

Нагадаємо, восени минулого року в мережі з'явилися фото Тома Круза, на яких шанувальники ледь змогли впізнати знаменитого актора, чиє обличчя помітно розпухло. Поповзли чутки про невдалу пластику.

Деякі також припускали, що виною всьому карантин, за час якого Круз сильно набрав вагу.

Нагадаємо, Андрій Данилко видав причину скандальних заяв Михалкова.

Також Politeka.net писала, що Осадча розкрила долю маленького Свята і його мами, за яких молилася вся Україна.

Крім того Politeka.net писала, що переслідувач "Холостячки" Злати Огневич знову з'явився.