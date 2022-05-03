Знакомтесь это самый известный голос ВСУ - на линии фронта он поет украинские песни.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Наталья Могилевская встретилась с 24-летнем военным Юрием Городецким из Марковки Одесской области, который сейчас служит в 28-й механизированной бригаде. Он покорил своим голосом сотни тысяч пользователей на Тикток, Twitter, Youtube, Facebook.

"Знакомтесь это самый известный голос ВСУ. На линии фронта, он поет украинские песни и свою я тоже услышала...", - рассказала Наталья Могилевская.

Могилевская показала небольшое видео, смонтировав в нем несколько выступлений украинского защитника. Также там можно увидеть встречу Натальи Могилевской с Юрием Городецким и его женой, которая также вступила в ряды ВСУ.

"Они наши Герои, у них уже двое детей, но они оставили их дома, чтобы защитить Украину", - добавила певица.

Пользователи сети узнали Юрия и были приятно удивлены, что певица навестила бойца: "Волшебный голос", "Мурашки по коже какой талантлив молодой человек и наш герой", "Пусть вам судьба дает долгие годы жизни", "Вы наше все, наша сила, наша воля и наш покой, низкий поклон благодарим за все".

Напомним, Могилевская отправилась в больницу ради раненного героя.

Как Politeka сообщала, Могилевская потеряла близкого человека.

Также Politeka писала, что Могилевская помолилась за украинцев, трепетные кадры.