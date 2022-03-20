Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - успішна українська співачка і продюсер. Зірка поділилася новими кадрами в Instagram, на яких помолилася за українців.
"Молимося про тих, хто повинен вистояти.
Молимося про всіх загиблих
Молимося про Україну!",- написала Наталя під зворушливими кадрами.
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Фанати подивилися відео майже 100 тисяч разів і написали коментарі:
"Божечка, збережи наших воїнів і Україну!!!", "Боже Великий, спаси, Україну! Дай сил вистояти нашим захисникам! Вічна пам'ять загиблим...", "Амінь", "дуже душевно"," Боже, збережи весь український народ", " Господи дай нам усім сили, терпіння!!!Бери наш народ!!!І якнайшвидшого нам миру і спокою!!", "Все буде Україна, молимося".
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