Несколько часов назад в своих Сториз певица выложила видео с признанием и советом.

Как сообщает Politeka.net, раньше певица Оля Цибульская регулярно делилась теплыми снимками, однако после полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля, посты знаменитости изменились. Несколько часов назад в своих Сториз певица выложила видео с признанием и советом.

Так, Оля Цибульская рассказала, что сделала впервые с начала полномасштабной войны. Также она посоветовала взять с нее пример и сделать то же самое - это поможет справиться со стрессом.

"Сегодня случилось то, чего не было от начала войны. Посмотрите в зеркало и вы, и скажите себе: Я тебя люблю. Это так необходимо правда. Ведь становится легче. Так легче", - пояснила певица.

На втором Сториз Оля Цибульская показала свой завтрак и пояснила, что в тарелке так мало еды, ведь она хочет влезть в джинсы. В частности, певица приготовила 50 г творога, смешала его с йогуртом и добавила семена льна.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская устроила зажигательные танцы с сыном.

Как сообщала Politeka, Цибульская остро отреагировала на заявление Макса Барских.

Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.