Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як допомагає зі своєю командою, а також просуває український борщ та іншу їжу за кордоном.

Як пише Politeka.net, відомий український шеф-кухар і шоумен Євген Клопотенко опублікував у своєму Instagram кадри того, чим займається в Києві в ситуації, що склалася.

Так, за словами Євген, він разом зі своєю командою організували приготування обідів для бійців терроборони та ЗСУ. "Ми з @inna_np організували точки з приготуванням їжі в різних місцях. Кожен день готуємо близько 1500 порцій для ТрО. Також залучаємо міжнародні компанії, які допомагають з фінансуванням", - розповів шеф.

Також він пообіцяв викласти у відкритий доступ рецепти корисної їжі, яку українці зможуть готувати з доступних продуктів.

"Ми з командою знову запускаємо в роботу наш сайт з рецептами, тому що нам з вами потрібно не забувати їсти. З сьогоднішнього дня там буде виходити багато матеріалів з рецептами, які зараз актуальні. З продуктів, які доступні українцям в поточній ситуації", - пообіцяв Клопотенко.

Також він шеф-кухар розповів, що працює на інформаційному фронті: "Зв'язуюся з шефами з інших країн, щоб ті готували борщ, продавали його і донатили гроші Україні. Окремо розповідаю іноземцям про українську їжу і вчу готувати наші страви. Щоб іноземці таким чином знайомилися з українською культурою і розуміли, чому Україна варта того, щоб її захищали".

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