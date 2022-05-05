Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк является одной из самых популярных украинских звезд в инстаграме с более 3,8 миллионами подписчиков. Страница никак не обходится без ее собачки – милого веста со смешной кличкой Рафик. Во время войны Леся активно занимается волонтерством, но находят время и для своего любимца.

На днях Леся Никитюк отправилась с Рафиком к стилисту. Как отметила знаменитость, с присущем ей юмором: "Охранник гуманитарки должен выглядеть достойно".

Кадрами похода в салон для домашних любимцев, Леся Никитюк поделилась в своем Сториз. На кадрах можно увидеть перевоплощение песика.

Грумер "поколдовала" над Рафиком и у него появилось своеобразное "тату", нанесенное безопасной краской для животных. Так, на его белой шее появился небольшой флаг Украины. Не смогла Леся Никитюк пройти мимо ошейника с украинским орнаментом и прикупила его для своего пса-патриота.

Напомним, Никитюк довела поклонников до слез встречей с семьей переселенцев.

Как Politeka сообщала, Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд.

Также Politeka писала, что Никитюк призналась в проблемах со здоровьем и позволила себе приятность.