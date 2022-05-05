Оля Цибульская рассказала, что во время войны мы переживаем не только личные потеря, но и те, которые происходят со всем украинским народом.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская осталась со своей семьей в Украине. Ее волнуют и будоражат новости, которые поступают из фронта. Не менее страшным являются и воздушные тревоги, которые слышит вся Украина.

Чтобы улучшить свое эмоциональное состояние и победить тревожность она решила изучить статью эксперта-психолога и поделиться в Сториз с украинцами советами, которые там описаны.

Оля Цибульская рассказала, что во время войны мы переживаем не только личные потеря, но и те, которые происходят со всем украинским народом. Потому для того, чтобы выровнять свое эмоциональное состояние и иметь силы жить дальше есть простая техника, нужно каждый день, что-то создавать своими руками.

"Например, сделать блинчики, полоть грядку или вышить что-то. Просто начать делать что-то своими руками. Вот мы пошли купили скатерть для старого столика и обустроили место на улице, чтобы сидеть и дышать свежим воздухом. Честно... стало лучше, потому творите", - посоветовала Оля Цибульская.

Напомним, что Цибульская дала совет, как справиться со стрессом.

Как сообщала Politeka, Цибульская показала руины родительского дома и дала совет, как действовать.

Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.