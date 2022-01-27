Как передает Politeka.net, Татьяна Пёсик является звездой юмористического шоу "Женский квартал". На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новое фото. На кадре Таня Пёсик имеет необычный вид. У неё бледная кожа, а одета она в костюм "Смерти с косой". Стоит отметить, что актриса сидит около кабинета семейного врача.
"В очереди на приём к семейному врачу", — пошутила Таня Пёсик.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Таня, еще в банк зайди", "Жиза", "Точняк", "Это капец. На что только не пойдешь, чтобы пропустили без очереди", "Так и есть", "Крутое фото", "Надеетесь пройти без очереди?", "Последствия медицинской реформы", "Я только спросить", "Мне тоже нужна коса, может тогда в очереди по 3 часа стоять не нужно будет?!", "Посмотрела на тебя, самой плохо стало", "Не знала что смерть такая красивая бывает", "Прикол, такого еще не видела врач. Как увидит в обморок упадет".
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