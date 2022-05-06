Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк и Владимир Остапчук женились в 2020 году. Сейчас ведущий "Маски" защищает Украину, вступив в тероборону. А Кристина активно освещает происходящее в Украине, делясь кадрами в Инстаграм. А в этот раз жена Остапчука решила ответить на вопросы фанатов.
"Как себя чувствует ваш отец? Где сейчас ваши братья/сестры?", - спросил фанат.
"Спасибо, папе лучше, пошел на поправку. Ой, у меня же все по миру разбросаны. Венгрия, США", - написала Кристина.
"Как себя чувствуете?", - спросил второй фанат.
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"Сегодня эмоционально не очень, но уже иду на поправку. Еще поняла, что после прилета ракеты в Закарпатье, меня начал пугать шум и звук, надеюсь, что это не надолго", - написала Кристина.
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