Жена Владимира Остапчука, ведущего "Маски, Кристина Горняк рассказала, как чувствует себя отец, который болеет.

Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк и Владимир Остапчук женились в 2020 году. Сейчас ведущий "Маски" защищает Украину, вступив в тероборону. А Кристина активно освещает происходящее в Украине, делясь кадрами в Инстаграм. А в этот раз жена Остапчука решила ответить на вопросы фанатов.

"Как себя чувствует ваш отец? Где сейчас ваши братья/сестры?", - спросил фанат.

"Спасибо, папе лучше, пошел на поправку. Ой, у меня же все по миру разбросаны. Венгрия, США", - написала Кристина.

"Как себя чувствуете?", - спросил второй фанат.

"Сегодня эмоционально не очень, но уже иду на поправку. Еще поняла, что после прилета ракеты в Закарпатье, меня начал пугать шум и звук, надеюсь, что это не надолго", - написала Кристина.

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