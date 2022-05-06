Как пишет Politeka.net, украинцы уже 71-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг понес колоссальные потери, а сейчас пытается проводить наступление под Изюмом, взяв в окружение украинские войска. Довольно быстро набрала популярность шутка, что "россияне под Изюмом" - это блюдо от Клопотенко. И вот, сегодня, пятого мая, Евгений отреагировал на данный мем, опубликовав сторис в своем Инстаграм.

"Когда говорю, что упоминения завалены, то я не то, что не преувеличиваю - я преуменьшаю. Поэтому будет вам рецепт 100% Только попробуйте не приготовить!", - написал Клопотенко в ответе и показал множество скринов с упоминаниями, где постят эту шутку.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко познакомил украинцев с рецептом паляницы

А еще Politeka сообщала, что Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко решился на радикальные изменения внешности



