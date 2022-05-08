Известный украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов показал украинцам настоящих героев, которые сейчас находятся в больнице.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в Инстаграм новым вдохновляющим постом. Сейчас Горбунов, как и многие другие украинские звезды, старается всячески помогать и поддерживать украинцев и в первую очередь нашу армию.

На этот раз ведущий проведал в больнице военных, которые получили ранения в районе Попасной, рубежного и Счастья.

«Посещение ребят в военном госпитале, всегда эмоционально переполнено! Невероятные истории войны, которые они прожили - поражают! Это герои из Попасной, Рубежного, Счастья!! И самое главное, что они выжили! В их глазах до сих пор весь ад войны! А еще они после выздоровления, опять рвутся на передовую! Выздоравливайте герои!!», - написал Горбунов.

В посте он также опубликовал фото с раненными бойцами.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Боже, храни парней», «Крепкого здоровья нашим защитникам», «Спасибо за поддержку наших героев», - пишут люди в комментариях к публикации.

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина продает личную вещь из гардероба отца.

Как сообщала Politeka, Осадчая мощно обратилась к мировой общественности, Дорофеева оценила.

Также Politeka писала, что Мишина показала, как развлекается с сыном в Европе.