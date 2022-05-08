Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в Инстаграм новым вдохновляющим постом. Сейчас Горбунов, как и многие другие украинские звезды, старается всячески помогать и поддерживать украинцев и в первую очередь нашу армию.
На этот раз ведущий проведал в больнице военных, которые получили ранения в районе Попасной, рубежного и Счастья.
«Посещение ребят в военном госпитале, всегда эмоционально переполнено! Невероятные истории войны, которые они прожили - поражают! Это герои из Попасной, Рубежного, Счастья!! И самое главное, что они выжили! В их глазах до сих пор весь ад войны! А еще они после выздоровления, опять рвутся на передовую! Выздоравливайте герои!!», - написал Горбунов.
В посте он также опубликовал фото с раненными бойцами.
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Украинцы тут же отреагировали на публикацию.
«Боже, храни парней», «Крепкого здоровья нашим защитникам», «Спасибо за поддержку наших героев», - пишут люди в комментариях к публикации.
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