Судья "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский, которому приписывают роман с коллегой Ольгой Мартыновской, продолжает свое путешествие по Европе.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Владимир Ярославский опубликовал несколько сторис, сделанных в Париже, показав, какими вкусняшками балует себя.

«Вчера обедали у легендарного повара. Он готовил особенное блюдо: сшитую утку и индюшку вместе специально для нас. На фото она!», - похвастался шоумен.

Также он показал парижские сладости, которые также успел продегустировать. Позже он поделился еще одним видео, сделанным уже в другой европейской стране.

«До встречи, Париж. Привет, Барселона!», - подписал свои сторис шеф-повар.

Напомним, что Владимир Ярославский в 2011 году вошел в топ-25 лучших шеф-поваров Украины.

На данный момент вместе с Эктором Хименес-Браво и Ольгой Мартыновской он является судьей популярного кулинарного шоу «Мастер Шеф». Вместе с Мартыновской шоумен даже выпустил совместную книгу с рецептами.

Напомним, что Ярославский устроил романтический завтрак: кадры впечатляют.

Как сообщала Politeka, Ярославский оплакивает свою потерю: "Как теперь найти похожую?".

Также Politeka писала, что Ярославский засветил в своей квартире яркую блондинку и ребенка: "Наша семья...".