Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Владимир Ярославский опубликовал несколько сторис, сделанных в Париже, показав, какими вкусняшками балует себя.
«Вчера обедали у легендарного повара. Он готовил особенное блюдо: сшитую утку и индюшку вместе специально для нас. На фото она!», - похвастался шоумен.
Также он показал парижские сладости, которые также успел продегустировать. Позже он поделился еще одним видео, сделанным уже в другой европейской стране.
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«До встречи, Париж. Привет, Барселона!», - подписал свои сторис шеф-повар.
Напомним, что Владимир Ярославский в 2011 году вошел в топ-25 лучших шеф-поваров Украины.
На данный момент вместе с Эктором Хименес-Браво и Ольгой Мартыновской он является судьей популярного кулинарного шоу «Мастер Шеф». Вместе с Мартыновской шоумен даже выпустил совместную книгу с рецептами.
Напомним, что Ярославский устроил романтический завтрак: кадры впечатляют.
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