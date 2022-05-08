Как пишет Politeka.net, группа Kalush стала представителем Украины на "Евровидении 2022" в Италии после того, как Алина Паш сняла свою кандидатуру из-за череды скандалов. Коллектив несмотря на войну подготовился к выступлению на в Турине, где пройдет конкурс. И сегодня, восьмого мая, на церемонии открытия "Евровидения" в Италии появилась группа Kalush.
На видео, которое опубликовал "УНИАН", ведущие представили коллектив, после чего их толпа в Турине встретила овациями.
До этоого мы сообщали, что группа Kalush показала несколько кадров, как готовится к Евровидению. Новые фото коллектив опубликовал в Инстаграм.
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"Каждый день у нас по 10-15 интервью, репетиции, даем правки по свету, камерам, виджеингу и т.д. Очень плотный график, делаем все возможное, чтобы представить нашу страну как можно лучше. Кто сейчас в Европе? Будете голосовать", - отмечено было в публикации.
Напомним, солист Kalush Orchestra стал добровольцем, видео
Также Politeka писала, что на Евровидение отправляют Kalush Orchestra, украинцы взбунтовались
А еще Politeka сообщала, что Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение