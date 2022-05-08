Группа Kalush, которая представляет Украину на "Евровидение 2022" в Италии, появились на церемонии открытия конкурса в Турине.

Как пишет Politeka.net, группа Kalush стала представителем Украины на "Евровидении 2022" в Италии после того, как Алина Паш сняла свою кандидатуру из-за череды скандалов. Коллектив несмотря на войну подготовился к выступлению на в Турине, где пройдет конкурс. И сегодня, восьмого мая, на церемонии открытия "Евровидения" в Италии появилась группа Kalush.

На видео, которое опубликовал "УНИАН", ведущие представили коллектив, после чего их толпа в Турине встретила овациями.

До этоого мы сообщали, что группа Kalush показала несколько кадров, как готовится к Евровидению. Новые фото коллектив опубликовал в Инстаграм.

"Каждый день у нас по 10-15 интервью, репетиции, даем правки по свету, камерам, виджеингу и т.д. Очень плотный график, делаем все возможное, чтобы представить нашу страну как можно лучше. Кто сейчас в Европе? Будете голосовать", - отмечено было в публикации.

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