В этот раз Слава решила показать, как иногда устает после активных дней с детьми на прогулках.

Как пишет Politeka.net, популярная певица Слава Каминская, которая после работы в группе "НеАнгелы" развивала сольную карьеру, старается вести социальные сети и показывать свою жизнь. Сейчас артистка осталась без основной страницы в Инстаграм, поэтому привлекает внимание фанатов рассказами о жизни на новой странице в социальной сети.

В этот раз она решила показать, как тяжело справляться с двумя детьми и почему они иногда ее выматывают больше обычного. Напомним, артистка разведена и детьми она занимается сама, хоть часто и видится с экс-супругом, а он навещает Лауру и Леона и проводит с ними время вместе.

«Тихий час … после того, как довели мать 😭 У меня скоро начнёт дёргаться не только правый , но и левый глаз 😭🤪» - пишет Слава.

В сети поддержали:

«Третье фото очень показательно 😂; моя подруга называет это «дискотека века»; Слава, Вам пора покупать собаку, большую собаку😁; Ой, тебя попробуй доведи 😁🥰; Ооооо) А у меня левый дергается как раз); Бедные наши малыши, что у них в мыслях? Они ж ничего не могут толком понять и смирится с этим…вот и выливается все в истерики 🥺».

Ранее Каминская опубликовала в своем Instagram душещипательную историю о том, как проехала 1700 километров ради своих детей. Также артистка поделилась своими эмоциями от того, как сильно поменялись ее ценности из войны.

"Мы вместе… Я проехала более 1700 км, чтобы наконец-то быть рядом со своими детьми", - поделилась Слава.

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