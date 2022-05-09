Длинный пост с откровениями жена комика разместила на своей странице в Instagram.
Казанина в трогательных деталях рассказала, как раньше, на фоне торжественных парадов в честь 9 мая, тихо проходил День Победы в ее семье, как плакала ее бабушка.⠀
"Уже тогда мне было понятно, что с этим торжеством что-то не то, не всё так просто. Что слишком многое и многим пришлось пережить и потерять, чтобы позволить выжившим отстраивать этот мир, создавать семьи, рожать детей и помнить эту войну. ПОМНИТЬ! Не праздновать, вознося величие своей нации до незримых высот! Свободнее дышать благодаря победе над нацизмом, а не взращивать нового нацистского лидера! Ибо всё, что мы должны были вынести из этого дня, заключалось всего в нескольких словах… Подобное не должно повториться! НИКОГДА!", — призналась Наталья Казанина.
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"Так где, где были жаждущие ныне крови каждое 9 мая? Почему эта беда, этот ужас случился вновь? Ведь победа — это убеждение! Уверенность. И в этот раз, надеюсь, в том, что, она последняя. Последняя победа! Как и последней должна быть эта война!", —написала жена звезды "Квартал 95".
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Напомним, жена продюсера "Квартал 95" рассказала, как теперь живет с двумя детьми.
Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.
А еще Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.