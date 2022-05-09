Своих сыновей Джамала оставила у сестры в Турции, а в Украине у нее остался еще один маленький член семьи.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала постоянно ездит с благотворительными концертами по Европе. Благодаря ее участию, в помощь украинцам и ВСУ перевели более 90 миллиона долларов.

Своих сыновей Джамала оставила у сестры в Турции, а в Украине у нее остался еще один маленький член семьи, о чем она сообщила в Сториз Инстаграм.

Как оказалось в Тернополе Джамалу ждет собачка по кличке Баду породы шпиц, которую ей однажды подарили на Новый год. Сама Джа называет домашнего питомца "своим ребенком".

"Очень грущу за еще одним моим ребенком. Но она в Тернополе ждет на победу", - призналась Джамала.

Стоит отметить, что Джамала уже выступила в поддержку Украины в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Грузии, Германии, Великобритании, Исландии, Литве, Румынии. Все собранные средства идут на помощь Украине.

Напомним, уставшая Джамала удивила видом в аэропорту, кадры.

Как писала Politeka, Джамала с всемирно известными артистами принялась собирать деньги украинцам.

Также Politeka писала, что Джамала рассказала, как и куда с детьми бежала из Украины.