Співачка Джамала, яка виступає по всій Європі, збираючи гроші для України, показала себе, увівівів видом.

Як пише Politeka.net, українці вже 72-у добу захищаються від російських окупаційних військ. Джамала, як і інші вітчизняні зірки, підтримують Україну і роблять все, щоб українці перемогли. Зараз артистка активно їздить по Європі і виступає, щоб зібрати гроші і передати їх на допомогу Україні. Не забуває Джамала і про Instagram, де показала себе і звернулася до українських захисників.

"Привіт, рівень втоми просто вже зашкалює. Не хочу жалітися, хочу на ручки", - пожартувала Джа.

"Сухопутним військам ЗСУ. Де б ви не сьогодні не захищали нашу незалежність, цілісність країни і віру в її майбутнє, думками з вами. Ви мої герої, герої моїх дітей і всієї родини. Завдяки вашій роботі сьогодні хочеться йти далі. З днем піхоти хлопці і дівчата", - написала Джа.

Нагадаємо, Джамала з всесвітньо відомими артистами почала збирати гроші українцям

А ще Politeka повідомляла, що Джамала розповіла, як і куди з дітьми втекла з України

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