Ведучий шоу "Орел і Решка" розповів про те, як вирвався з російської окупації після двох тижнів "пекла".

Як пише Politeka.net, шоумен звернувся до українців, поділившись своєю історією. Два тижні тому ведучий і його маленький син опинилися в заручниках в Бучі, яка спочатку піддалася жорстоким обстрілам, а потім була захоплена російськими окупантами.

11 березня Синельников вперше вийшов на зв'язок і зі сльозами на очах розповів про евакуацію з дитиною із захопленого міста. Ведучий розповів, що їм вдалося вибратися по зеленому коридору, проте це була дуже непроста поїздка.

"Ми живі, все добре...все добре, наскільки це можливо. Ми вирвалися завдяки зеленому коридору, вже в безпеці. Але ці два тижні, звичайно, було справжнє пекло: авіація, кадирівці, артилерія, зустріч з ворогом у своєму будинку очі в очі", - розповів Синельников.

Він зізнався, що коли вони з сином виїжджали з Бучі і Гостомеля, йому довелося говорити, щоб дитина закрила очі.

"Навіть для дорослої психіки це дуже важко: згорілий будинку – прямо багатоповерхівки повністю згоріли, зруйновано все, тіла лежать...", - розповів Синельников.

Втім, він зазначив, що помітив, як сильно згуртувалися українці, і наскільки кожен з них готовий допомагати один одному і своїй країні. На думку ведучого, саме завдяки цьому наша країна обов'язково переможе.

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