Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская, экс-солистка группы "НеАнгелы", взяв двух детей и маму, уехала в Гаагу, Нидерланды.
Несколько часов назад в своем Instagram артистка опубликовала подборку милых и ярких фото со своей дочкой Лаурой и с сыном Леонардом.
Так, Слава Каминская выложила очаровательные кадры с Лаурой и Леоном, когда они прогулялись по живописным улочкам и посетили зоопарк.
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Сразу бросается в глаза сходство сына с отцом Эдгаром Каминским, с которым Слава Каминская развелась, однако поддерживает дружеские отношения. Что касается малышки Лауры, то она очень похожа на Славу, буквально маленькая копия мамы.
Судя по снимкам дети певицы и пластического хирурга заметно подросли и вытянулись. Детки Славы Каминской - прекрасное мамино продолжение.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала подросших детей.
Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" захотела выговориться после тяжелой потери.
Также Politeka писала, Каминская из "НеАнгелов" озадачила неловким видом на пляже.