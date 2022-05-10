Слава Каминская счастливая мама двух прекрасных детей - сына Леонарда и дочки Лауры.

Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская, экс-солистка группы "НеАнгелы", взяв двух детей и маму, уехала в Гаагу, Нидерланды.

Несколько часов назад в своем Instagram артистка опубликовала подборку милых и ярких фото со своей дочкой Лаурой и с сыном Леонардом.

Так, Слава Каминская выложила очаровательные кадры с Лаурой и Леоном, когда они прогулялись по живописным улочкам и посетили зоопарк.

Сразу бросается в глаза сходство сына с отцом Эдгаром Каминским, с которым Слава Каминская развелась, однако поддерживает дружеские отношения. Что касается малышки Лауры, то она очень похожа на Славу, буквально маленькая копия мамы.

Судя по снимкам дети певицы и пластического хирурга заметно подросли и вытянулись. Детки Славы Каминской - прекрасное мамино продолжение.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала подросших детей.

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